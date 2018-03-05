رقم مفاجئ رصده آل الشيخ في حملة ادعم ناديك

المواطن – عبدالناصر سيد

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة: إن إجمالي الذين شاركوا في حملة ادعم ناديك وصل إلى 63 مليونًا حتى الآن.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال آل الشيخ: إنه تم الوصول في برنامج ادعم ناديك إلى 63 مليون تقريبًا حتى الآن، موضحًا أن هذا نجاح الجميع مشارك فيه.

وكانت مبادرة ادعم ناديك تم إطلاقها في الفترة الماضية؛ وذلك دعمًا للأندية السعودية بعد الأزمات المالية والديون المتراكمة والتي عانت منها بسبب سوء الإدارة وعدم إنفاق الأموال في مكانها الصحيح.

وشهدت المبادرة بعد إطلاقها تنافسًا كبيرًا وملموسًا بين الجماهير، والتي تسابقت من أجل دعم أنديتها.







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