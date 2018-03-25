رقم مميز لنادي الاتحاد في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه يمتلك رقمًا مميزًا في الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك نادي الاتحاد ثلاثة من أكثر 4 لاعبين صناعة للفرص من لعب مفتوح في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وهم التشيلي كارلوس فيلانويفا بـ48 فرصة، التونسي أحمد العكايشي بـ44 فرصة، والمصري محمود عبد المنعم كهربا بـ35 فرصة.

ويتفوق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، جهاد الحسين على كهربا، حيث قام بصناعة 42 فرصة في الدوري السعودي للمحترفين من لعب مفتوح.

ويُعتبر التونسي أحمد العكايشي، أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إضاعة للفرص المُحققة، وذلك بالرغم من أنه واحدًا من أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 24 جولة على انطلاقه، برصيد 30 نقطة فقط.







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