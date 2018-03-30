رقم مميز لنادي الاتحاد في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أكدت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتحاد يمتلك رقمًا مميزًا في منافسات كأس الملك الموسم الجاري.

ونشر حساب شركة صلة الرياضية على “تويتر”، صورة لجماهير العميد وعلق عليها قائلًا: “أعلى عددًا للحضور الجماهيري هذا الموسم في كأس خادم الحرمين الشريفين مسجل باسم الاتحاد أمام الشباب بحضور 57810 مشجع”.

وأشارت شركة صلة الرياضية في تغريدتها على “تويتر”، إلى أن هذا الرقم كان الحضور الجماهيري الأعلى في جميع المسابقات هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ربع النهائي من بطولة كأس الملك وتأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية، ليُلاقي الباطن.

وكان من المُقرر أن تُقام مباراة الباطن والاتحاد، يوم غد السبت، إلا أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت تأجيل مواجهة نصف النهائي من بطولة كأس الملك لمدة 24 ساعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات.

وتحرص جماهير الاتحاد على دعمه بأعداد كبيرة، سواء في مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو كأس الملك، وذلك على الرغم من تذبذب مستوى الفريق الأول وتراجع نتائجه في الدوري تحديدًا، حيث يقع في المركز العاشر.

وأظهر أحدث استفتاء بشأن الأندية الأكثر جماهيرية في السعودية الذي أطلقه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تواجدًا قويًّا من جماهير نادي الاتحاد، التي احتلت المركز الثاني خلف الهلال.







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