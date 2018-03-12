رقم يدعو جماهير الهلال للتفاؤل قبل مواجهة الريان القطري آسيويًا

المواطن – عبدالناصر سيد

سادت حالة من التفاؤل بين جماهير الهلال قبل ساعات من موعد المباراة المرتقبة له أمام الريان القطري في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي إحصائية تدعو للتفاؤل، فإن الريان لم يحقق أي انتصار على أرضه أمام الفرق السعودية في آخر 4 مباريات بدوري أبطال آسيا.

وتعادل الريان مباراة واحدة، بينما خسر الهلال في أربع لقاءات خاضها ممثل الكرة القطرية على ملعبه ووسط جمهوره.

ويسعى فريق الهلال إلى العودة من العاصمة القطرية بالثلاث نقاط لإنعاش آماله في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، حيث يتصدر استقلال طهران الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن الريان والعين الإماراتي.







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