ركلتا جزاء لم تُحتسبا لصالح الشباب أمام نادي النصر

المواطن – مروة نبيل

حسم الخبير التحكيمي عبدالعزيز الكثيري، الجدل المُثار حول أحقية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته أمام نادي النصر، التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وقال عبدالعزيز الكثيري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “هناك ركلة جزاء لم تُحتسب لصالح الشباب في الدقيقة 17 بعد سقوط عبدالله الفهد إثر مهاجمة بإهمال من لاعب نادي النصر جونيور كابانانغا”.

وأكد الخبير التحكيمي أحقية الليث في الحصول على ركلة جزاء ثانية أمام نادي النصر وقال: “هناك ركلة جزاء أخرى لم تحتسب لصالح الشباب في الدقيقة 94 بعد عرقلة لاعب نادي النصر سعد سهيل للاعب الشباب سعد عبدالأمير”.

وكانت جماهير الليث عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قد أكدت على أحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء في مباراة النصر والشباب بعد تدخل جونيور كابانانغا على اللاعب عبدالله الفهد في الدقيقة 17.

وشددت الجماهير على “تويتر” خلال مباراة النصر والشباب أن الفريق الأول لكرة القدم بالليث تعرض لظلم تحكيمي، بعدما تغاضى حكم لقاء الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين عن احتساب ركلة جزاء صحيحة من وجهة نظرهم.

وانتهت مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف نظيف سجله النجم الكونغولي المتألق جونيور كابانانغا في الدقيقة 83.

وانفرد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين رصيده 37 نقطة، بعد مباراة النصر والشباب اليوم، مُستغلًّا تعثر الفيصلي بالتعادل السلبي أمام الاتفاق، فيما تجمد رصيد الليث عند النقطة 29 في المرتبة العاشرة.







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