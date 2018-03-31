روبرت مردوخ.. إمبراطور الإعلام الدولي بانتظار ولي العهد في كاليفورنيا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

ينتظر عملاق الإعلام الدولي المخضرم روبرت مردوخ استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء على العشاء، ضمن جولته التاريخية للولايات المتحدة، والتي تستمر لثلاثة أسابيع.

وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر العريقة أن مردوخ، الرئيس التنفيذي المشارك في مؤسسة فوكس 21 سينشري الأميركية العملاقة، سيستقبل ولي العهد يوم الاثنين في بيل إير بولاية كاليفورنيا، كما سيحضر حفل العشاء عدد من كبار المسؤولين في الكيانات الإعلامية، على رأسهم كيفين تسوجيهارا رئيس مجلس إدارة وارنر بروس، وبوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني.

ومن بين قائمة المدعوين أيضاً، بيتر رايس رئيس شركة فوكس 21 سينشري، وبيتر تشيرنين رئيس شركة بيتر فوكس السابق، وهو الآن مستثمر إعلامي ورئيس تنفيذي لشركة تشيرنين للترفيه وشريك فوكس في امتياز فيلم بلانيت أوف أبيز.

روبرت مردوخ هو إمبراطور الإعلام العالمي، وهو أحد أهم وأبرز المستثمرين العاملين في هذا المجال، وهو في الأصل رجل أعمال أسترالي أميركي.

مردوخ أسس وتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للإعلام الدولي نيوز كوربوريشن التابع لها قناة فوكس نيوز الإخبارية الشهيرة.

وتجمعه علاقات طيبة مع الأمير الوليد بن طلال، حيث أقام شراكات تجارية مع روبرت مردوخ وابنه جيمس مردوخ، تتمثل في النيوز كوربوريشن ومجموعة روتانا الشهيرة.

وتضمن جدول أعمال ولي العهد في سياتل، وهي المدينة المشهورة بكونها معقل التكنولوجيا في العالم، لقاءات مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، ورئيس شركة آبل، تيم كوك.

والتقى بالفعل ولي العهد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت مع الساعات الأولى للصباح، أثناء وجوده في لوس أنجلوس، وقد يلتقي أيضًا الإعلامية أوبرا وينفري، والرئيس التنفيذي لشركة إنديفور آري إمانويل، والمؤسس المشارك لشركة إيماجين للترفيه براين غراتزر.







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