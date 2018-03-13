روسيا تحذر أميركا من عواقب وخيمة إذا استهدفت قوات الأسد

المواطن - متابعة:

أصدر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، تحذيرًا لواشنطن من استهداف قوات نظام الأسد في سوريا.

وبحسب “سكاي نيوز”، قال لافروف في مؤتمر صحافي بموسكو إن عواقب وخيمة ستكون بانتظار واشنطن إذا استهدفت مواقع قوات نظام الأسد في سوريا.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف، قد أعلن سابقًا أنَّ بلاده ستتخذ تدابير للرد في حال تعرض حياة جنودها في سوريا للخطر.

وقال غيراسيموف للصحافيين: “في حال طرأ خطر يهدد حياة جنودنا، فستتخذ القوات المسلحة تدابير للرد سواء على الصواريخ أو على من يحملونها ويستخدمونها”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :