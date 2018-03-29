روسيا تستدعي السفير الأميركي وتطرد 60 دبلوماسياً

المواطن - متابعة

استدعت الخارجية الروسية السفير الأميركي لدى موسكو لإبلاغه بالرد على طرد واشنطن 60 دبلوماسيًا.

وقال وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف إن بلاده أبلغت السفير الأميركي بالرد بالمثل حيث قررت طرد 60 دبلوماسيًا أميركياً.

وكانت الولايات المتحدة تضامنت مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال وقررت طرد الدبلوماسيين الروس وقررت إغلاق القنصلية الروسية في سياتل.

وقررت موسكو كذلك إغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرس برج.

وتتهم بريطانيا روسيا بالتورط في تسميم العميل المزدوج الذي انتقل الى العيش في لندن بعد قضاء مدة محكوميته في روسيا وهو الأمر الذي تنفيه روسيا بشدة.







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