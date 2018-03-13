روسيا تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات بتسميم عميل سابق

المواطن - متابعة

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم ، السفير البريطاني لدى موسكو لوري بريستو للاحتجاج على اتهامات بريطانية لموسكو بالتورط في تسميم جاسوس روسي سابق يقيم في بريطانيا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهمت روسيا أمس ، بتورطها في تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، واصفة الحادث بأنه “خطوة عشوائية وغير مسؤولة ضد المملكة المتحدة”، مضيفة أن مادة غاز الأعصاب المستخدمة في الهجوم تم إنتاجها في روسيا.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلب من لندن بخصوص المادة الكيماوية المستخدمة في تسميم سكريبال، مؤكدًا أن موسكو ستجيب عن طلب لندن حال إرسالها لهذا الطلب وفق قواعد معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.

وكان بوتين قد رد أمس على اتهامات بريطانيا بالقول إن على بريطانيا التحقيق أولاً في الواقعة ثم تقديم الأدلة التي تدين روسيا إن وجدت.







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