روماريو يترشح لمنصب سياسي في البرازيل

المواطن – متابعة

قرر لاعب كرة القدم البرازيلي السابق روماريو ، ترشحه لمنصب سياسي خلال الفترة المقبلة للمرة الأولى في تاريخه بعد اعتزاله.

وقال روماريو في تصريح صحفي، أعلن ترشحي لمنصب حاكم ولاية ريو دي جانيرو، حيث تقدّمت اليوم بأوراق الترشح لهذا المنصب”، وستجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل.

ولم يسبق لروماريو أن خاض العمل السياسي من قبل حيث إنها المرة الأولى في تاريخه، كما أكد أن حملته تتركز على محاربة المشاكل التي تعاني منها الولاية.

ويخضع روماريو حاليًا للتحقيق بشأن ادعاءات حول تورطه في إخفاء أصول مالية لتجنب دفع الديون، لكنه نفى هذه الاتهامات نهائيًا.

واعتزل روماريو كرة القدم في عام 2009 ، بعدما سجل أكثر من 1000 هدف على مدار تاريخه، سواء مع منتخب البرازيل أو الأندية التي لعب لها، وعلى رأسها ناديا برشلونة وفالنسيا الإسبانيان.

واستمرت مسيرته في الملاعب لمدة 24 عامًا منذ بدايته عام 1985 حتى اعتزاله في 2009، كما أنه نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب مونديال 1994.







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