روما يعبر كروتوني ويحافظ على ثالث الدوري الإيطالي

المواطن – متابعة

حافظ فريق روما على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه كروتوني بهدفين دون رد في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وأحرز ثنائية روما الإيطالي الجنسية ذو الأصول المصرية ستيفان شعراوي والبلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقتين 39 و75.

وارتفع رصيد روما إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 75 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تغلب أيه سي ميلان على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الأول إلى 50 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأخير عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل ثلاثية ميلان، التركي هاكن كالهانغولو وباتريك كوتروني والبرتغالي أندريه سيلفا في الدقائق 10 و52 و82.

بينما جاءت ثنائية كييفو فيرونا عبر البولندي باتريك كوتروني، وروبيرتو إنجليسي في الدقيقتين 33 و34.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز كالياري على بينفينتو بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب فيورنتينا على تورينو، وأتلانتا على هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة.







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