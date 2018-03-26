رومينيجه يُنهي الجدل: ليفاندوفسكي ليس للبيع

المواطن - مروة نبيل

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، أن هداف البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليس للبيع، وذلك ردًا على ارتباط اسمه بفريقي ريال مدريد ومانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية.

وقال رومينيجه خلال تصريحاته لصحيفة “كيكر” الألمانية: “أحب المراهنة بين الحين والآخر، وبالتالي سأراهن على بقاء ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ بنسبة 100 بالمئة، الموسم المقبل”.

وتابع: “أحب دائمًا أن أذكر أننا رفضنا عرضًا رائعًا من تشيلسي عام 2008، لضم فرانك ريبيري مقابل 80 مليون يورو، ومنذ ذلك اليوم، يعرف عالم الكرة، بأن لا أحد يستطيع شراء لاعب من بايرن ميونخ”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني: “أما فيما يخص ليفاندوفسكي، فهو مرتبط بعقد معنا يمتد حتى 2021، وهو ليس للبيع، وهذا موقف الإدارة”.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي بنادي ريال مدريد تحديدًا، وأكدت تقارير صحفية عديدة تقديم الهداف البولندي لطلب رحيل عن بايرن ميونيخ والانتقال إلى الملكي، الذي يسعى للتعاقد معه منذ فترة.







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