رياح تثير الغبار وتدني الرؤية الأفقية على 6 مناطق غدًا

رياح تثير الغبار وتدني الرؤية الأفقية على 6 مناطق غدًا

2018/03/22
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، حائل والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم يصحب ذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى. وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
كما توقعت الهيئة أن تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الخليج العربي.

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