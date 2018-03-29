رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على معظم المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تصل متوسط سرعتها إلى60كم/ساعة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، القصيم، الحدود الشمالية، حفر الباطن، الرياض) قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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