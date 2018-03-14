رياضيون وسياسيون يودّعون سمير زاهر لمثواه الأخير

المواطن – متابعة

ودّع نجوم كرة القدم المصرية والسياسيون، سمير زاهر الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للعبة إلى مثواه الأخير، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عامًا.

وحرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري ، على تشييع الجنازة بالإضافة إلى طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، ومجموعة من القيادات السياسية المصرية.

بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الكرة أمثال شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وأيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يذكر أن سمير زاهر تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أكثر من 15 عامًا، وحصد المنتخب المصري الأول لكرة القدم في عهده 3 ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

كما شارك الفريق في عهده في بطولة كأس القارات 2009 بجنوب إفريقيا وقدم نسخة رائعة رغم خروجه من الدور الأول للبطولة بالهزيمة صفر/ 3 أمام المنتخب الأمريكي بعد مباراة تاريخية خسر فيها المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي 3 / 4، والفوز على إيطاليا بهدف نظيف.

وُلد سمير زاهر في عام 1943 في محافظة دمياط المصرية، وكان ضابطًا سابقًا في القوات المسلحة المصرية.

وشغل زاهر عضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 1999 إلى 2003، وعاد زاهر لرئاسة الاتحاد المصري في 2005 وظل في المنصب حتى 2012.







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