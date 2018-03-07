رياض محرز يُشعل تويتر.. والجمهور مصدوم

المواطن – مروة نبيل

أشعل نجم كرة القدم الجزائرية ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أعلن اعتزاله اللعب نهائيًّا، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتفاعلت الجماهير العربية والإنجليزية مع خبر اعتزال رياض محرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مُحبو وعُشاق نجم الكرة الجزائرية عن صدمتهم من اعتزال نجم ليستر سيتي بشكل نهائي.

وأكد رياض محرز عبر صفحته على “فيسبوك” أنه قرر اعتزال لعب كرة القدم بسبب مشاكل صحية، وأن هذا القرار جاء بناء على تشاوره مع عدد من الأطباء، واستقبلت الجماهير هذا الخبر بصدمة شديدة.

وبعد انتشار خبر اعتزال رياض محرز شددت صحيفة “سكاي سبوت” البريطانية، أن صفحة النجم الجزائري تعرضت للاختراق، ولكن أكد أحد صحافيي ليكيب الفرنسية صحة خبر اعتزال لاعب ليستر سيتي.

ولم يخرج رياض محرز أو أحد المسؤولين بنادي ليستر سيتي الإنجليزي لتأكيد خبر الاعتزال أو نفيه؛ ما زاد من توتر الجماهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، التي أبدت قلقها الشديد من مغادرة اللاعب الجزائري للمستطيل الأخضر مبكرًا.

وطمأن نادي ليستر سيتي الإنجليزي الجماهير ونفى اعتزال رياض محرز خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه تم اختراق حساب اللاعب الجزائري وكتابة هذه الرسالة التي أثارت الجدل؛ ما طمأن الجماهير على مستقبل رياض محرز.

ويُعد رياض محرز هدفًا دائمًا لعدد من الأندية الإنجليزية الإسبانية، وكان قريبًا من الانضمام لنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن ليستر سيتي تمسك به ورفض رحيله، الأمر الذي أثار غضب اللاعب آنذاك.

ويُعتبر رياض محرز صاحب الـ27 عامًا أحد أبرز لاعبي ليستر سيتي، وقاده بصحبة جيمي فاردي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.







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