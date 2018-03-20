ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم صلاح

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية بريطانية على وجود منافسة بين ثلاثة أندية لضم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشددت صحيفة “ذا صن” البريطانية، على أن فترة الانتقالات الصيفية ستشهد منافسة قوية من ثنائي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، بجانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على ضم محمد صلاح مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني لن يضم البلجيكي إيدين هازارد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في حال نجاحه في إنهاء إجراءات التعاقد مع المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

ويُعد نادي ريال مدريد الإسباني من أكثر الأندية متابعة لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وارتبط اسم المصري الدولي بالملكي خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بالتعاقد معه ورحيل الويلزي غاريث بيل إلى الدوري الإنجليزي.

وانضم محمد صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ويُقدم مستوى مميزًا حيث إنه سجل 36 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب مُنافسيه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.







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