ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع ليفاندوفيسكي

المواطن – متابعة

اقترب لاعب كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، المحترف في بايرن ميونيخ الألماني، خطوة من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “الموندو”: إن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع ليفاندوفيسكي بشأن الانتقال إلى صفوفه في الموسم الكروي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق ريال مدريد مع وكيل ليفاندوفيسكي بعقد لمدة عامين قابل للتمديد لعام ثالث.

وكان ليفاندوفيسكي قد عيّن بيني زاهافي، وهو ما يعد مؤشرًا على اقترابه من ريال مدريد.

وقالت الصحيفة: إن تعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفيسكي يعني اقتراب نهاية مسيرة الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الملكي، عقب الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها، خاصة الموسم الحالي.

وسجل ليفاندوفيسكي 32 هدفًا في 36 مباراة مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في مختلف البطولات القارية التي خاضها الفريق الكروي هذا الموسم.

وكان المهاجم البولندي مثار اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية للعب ضمن صفوف أي منها، أبرزها ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد، إلا أن الريال دخل في المفاوضات على أمل إبرام الصفقة لصالحه.







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