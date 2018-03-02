ريبروف كان منطقيًّا.. والتعاون خصمًا سهلًا

المواطن - مروة نبيل

أشاد الناقد الرياضي موسى المحياني، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره التعاون اليوم، في مباراة الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال موسى المحياني خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “التعاون كان سيئًا بكل الجوانب حيث إنه سلم المباراة للأهلي وكل كرة يستلمها تعود للخصم .. ميليغان كان قائدًا لدفاع الأهلي”.

وتابع الناقد الرياضي تصريحاته قائلًا: “الحضور الذهني للاعبين الأهلاويين كان مميزًا ويجب أن يحافظوا عليه وينتظروا الظروف بأي تعثر للهلال.. ريبروف كان منطقيًّا اليوم والتعاون كان خصمًا سهلًا.. عودة عمر السومة لحظة عاطفية”.

وتحدث الإعلامي وليد الفراج عن مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم قائلاً: “الأهلي أخذ التعاون بالـ5 ويعلنها الدوري لم ينتهِ.. خطوة معالي رئيس الهيئة بحضوره في مدرجات لقاء الشباب والاتحاد تستحق الشكر”.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي جمال عارف على مباراة الاتحاد والشباب قائلًا: “صحيح أن الاتحاد خسر بنتيجة ثقيلة بالدوري، لكن الأهم أنه وصل لأدوار متقدمة بالبطولة الأغلى كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على نظيره التعاون بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل للراقي مهند عسيري، البرازيلي ليوناردو سوزا، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي وسلمان المؤشر، وهز عبدالعزيز البيشي شباك الراقي في الدقيقة 93.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزًا على الاتحاد بثلاثية دون رد أحرزها التشيلي سيباستيان أوبيلا في الدقيقتين 12 و63، والجزائري المتألق محمد بن يطو في الدقيقة 36.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :