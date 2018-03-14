ريبروف: هذا هو سر غياب هذا اللاعب عن مباراة #الاهلي_الغرافه

المواطن - جدة

تحدث المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب النادي الأهلي، عن أداء فريقه، وذلك بعد التعادل مع نادي الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف لكل فريق.

ونقل الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تويتر تصريحات ريبروف والذي قال: جميع المباريات التي يخوضها الفريق في مختلف المسابقات مهمة للغاية، وحاولنا الحصول على النقاط الثلاث في مباراة الغرافة.

وأضاف مدرب الراقي: ما زال الأهلي متصدرًا للمجموعة، ونطمح في الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع ريبروف: جميع لاعبي الأهلي يستحقون المشاركة، وسياسة التدوير مهمة للغاية؛ لأننا نملك الكثير من المباريات في بطولات عدة.

وأكمل ريبروف حديثه قائلًا: اللاعب عبدالفتاح عسيري غاب عن مباراة الأهلي والغرافة بسبب شد عضلي في التمرين الأخير وفضلت إراحته.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن نادي الغرافة صاحب المركز الثاني.







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