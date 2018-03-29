ريما بنت بندر توجه رسالة للغرب من نيويورك

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

دعت الأميرة ريما بنت بندر الشركات الغريبة لتكون أكثر تفاعلًا مع الإصلاحات الاجتماعية الجارية في المملكة خلال الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تلك التغيرات تبدو حاسمة للتحول الاقتصادي في المملكة.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر، نائب رئيس شؤون التنمية والتخطيط في الهيئة العامة للرياضة لشبكة CNBC الأميركية، أن التغيرات الاجتماعية تبدو حاسمة في التحول الاقتصادي للمملكة، لافتة إلى أن العديد من الموظفين الأجانب داخل المملكة يتمتعون بممارسة حياتهم الشخصية داخل مكاتبهم ومجمعاتهم السكانية.

وأوضحت ريما بنت بندر أن زيادة المشاركة المجتمعية بين الموظفين المغتربين والسعوديين المحليين أمر ضروري لفهم الفرص المتاحة في البلاد، مشددة على أن هذا النوع من التبادل الثقافي هو الذي أعتقد أنه سيمثل نقطة تحول في التماسك والاندماج وفهم الآخر، واليوم ليس من الممكن الاستمرار داخل حدود أمتنا”.

وأشارت إلى أن التغيرات تحدث بوتيرة سريعة، مبينة أن “البيئة التي تسمح لهؤلاء الشباب بالشعور بالقدرة على استخدام الأماكن العامة لم تكن موجودة، وهو الأمر الذي تغير الآن”.

وقالت: إن هذا التحول سمح للمملكة بعقد أحداث رياضية لم يكن بمقدورها عقدها قبل خمس سنوات فقط.

وتأتي تصريحات الأميرة ريما في الوقت الذي يقضي فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما يقرب من ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة ، وكان آخرها لقاء مع قادة الأعمال في مدينة نيويورك.







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