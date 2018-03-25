زراعة المدينة تعلق على مقطع مسببات ⁧‫السرطان

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

علقت مديرية الزراعة في المدينة المنورة، على مقطع فيديو متداول، يظهر أن نسبة السرطان هي الأكثر في منطقة المدينة المنورة بسبب رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات؛ مؤكدة أن المقطع يحتوي على معلومات غير دقيقة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي في تصريحات لـ”المواطن” أن المقطع الذي تم تصويره في إحدى المحاضرات الإرشادية لمزارعي المدينة، ويظهر فيه أحد المتحدثين يتحدث عن نِسَب إصابة في السرطان في المدينة، احتوى على معلومات كثيرة غير دقيقة، وتؤكد الوزارة أنها اجتهاد شخصي من المتحدث، وتمت محاسبته قبل ظهور التصوير.

وبيَّن المهندس الحجيلي أن مسببات السرطان كثيرة ولا يمكن الجزم بمسبب وحيد لها كما حدث في المقطع.

وأشار إلى أن الوزارة ممثلة بفروعها في المملكة تعمل على مسارين في مكافحة الاستخدام الخاطئ للمبيدات، الأول الإرشاد الحقلي للمزارعين، والثاني المتابعة المستمرة للجان التفتيش التي تمتلك صفة الضبط القضائية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :