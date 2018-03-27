زهير سقاط وكيلاً لأمين العاصمة المقدسة

زهير سقاط وكيلاً لأمين العاصمة المقدسة

2018/03/27
الساعة 2:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أصدر معالي أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ، قراراً بتكليف المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط ، للقيام بعمل وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع وذلك اعتباراً من 10/7/1439هـ .

هذا ويعد المهندس زهير سقاط من الخبرات القيادية بالأمانة ، ويتمتع بإمكانيات عالية في مجال الأعمال المختلفة ، وقد تقلد خلال فترة عمله العديد من المناصب العليا بالأمانة .

وقد أعرب المهندس زهير عن شكره على هذه الثقة ، مؤكداً أن العمل والخدمة في هذه المدينة المقدسة يعد شرفاً للجميع ، سائلا الله أن يوفقه لأداء مهامه وواجباته على أكمل وجه .

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