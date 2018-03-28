زيادة في مخزونات النفط الخام الأميركي 5.3 مليون برميل

المواطن - متابعة

كشفت بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 مارس إلى 430.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 287 ألف برميل.

وأكد المعهد أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.7 مليون برميل.

وبين المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام ارتفع بمقدار 310 آلاف برميل يوميًّا.







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