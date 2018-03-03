زياد عيتاني من القبض عليه بتهمة التخابر حتى بيان الحريري

المواطن- عبدالرحمن دياب

طالب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري بسحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي، مع التوقف عن استغلالها لاغراض تسيء الى دور القضاء والاجهزة الامنية المختصة.

وأكد مكتب الحريري الإعلامي في بيان أن “قضية زياد عيتاني في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقًا للقوانين بعيدًا عن أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استنادًا للمعلومات التي تكونت بين يديه.. وهو ما تقوم به حاليًا قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة”.

وأضاف مكتب الحريري: “أن مستجدات قضية الفنان زياد عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفردًا حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس امور غير مقبولة ، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني واجهزة الدولة الأمنية”.

ما قصة زياد عيتاني؟

وأوقف جهاز أمن الدولة في 23 نوفمبر الماضي، الممثل المسرحي زياد عيتاني للاشتباه بأنه تخابر وتواصل وتعامل مع إسرائيل.

وفي منتصف شهر ديسمبر عام 2017، أحيل الممثل الشاب زياد عيتاني إلى القضاء العسكري.

من هو زياد عيتاني؟

وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

جديد قضية زياد عيتاني

وقبضت السلطات الأمنية اللبنانية على ضابطة برتبة كبيرة للاشتباه بتورطها في تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، والذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة لللبنانيين.

وبحسب مصادر أمنية لبنانية كانت تشغل “المقدم سوزان الحاج، سابقاً منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وأوقفت على ذمة التحقيق، وبناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني، والذي بدوره ما زال قيد التوقيف”.

اعتذار للممثل زياد عيتاني:

كما كتب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، في تغريدة على “تويتر”، “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني.. البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة”، واصفا عيتاني بأنه “البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته يومًا واحدًا”.







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