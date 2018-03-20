زيارة عظيمة.. تفاصيل لقاء ولي العهد وترامب في البيت الأبيض

المواطن- الرياض

التقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وخلال اللقاء أشاد الرئيس الأميركي بصداقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووصفها بـ”العظيمة”، مؤكدًا أن العلاقات بين واشنطن والرياض أفضل من أي وقت مضى وفي أحسن حالاتها.

ومن جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة وأميركا تعملان على خطة لاستثمارات مشتركة تصل إلى 200 مليار دولار.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب والتصدي له، حيث أكد دونالد ترامب أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب.

وقال ترامب الذي استقبل ولي العهد في البيت الأبيض اليوم: نعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب.

وأشاد ترامب بالعلاقات السعودية الأميركية التي وصفها بأنها أفضل من أي وقت مضى.

أما ولي العهد فأكد أن المملكة وأميركا تعملان على خطة لاستثمارات مشتركة تصل إلى 200 مليار دولار.

وقال ولي العهد: حريصون على تعزيز العلاقات مع أميركا، مؤكدًا أن “دعائم صداقتنا قوية”.

ولفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه تم تنفيذ نصف الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الولايات المتحدة.

بدوره أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعلاقات السعودية الأميركية التي وصفها بأنها في أحسن حال وأفضل من أي وقت مضى.

وكشف ترامب أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور واشنطن قريبًا.

وأشاد الرئيس ترامب بالعلاقات السعودية الأميركية التي وصفها بأنها في أحسن حال وأفضل من أي وقت مضى.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الأميركية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأميركية، السفير سين لاولير.







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