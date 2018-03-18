زيارة مفاجئة من لجنة المنشطات لبعثة الأخضر

المواطن- الرياض

حرص وفد من لجنة المنشطات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على إجراء زيارة مفاجئة لمعسكر الأخضر المقامة حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وجاءت الزيارة في إطار إجراء فحوصات المنشطات لكافة اللاعبين، حيث تعد الزيارة ضمن خطة اللجنة لفحص لاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال خلال معسكراتها الإعدادية قبل انطلاق النهائيات.

وسيجري المنتخب السعودي عصر يوم الاثنين حصة تدريبية مسائية عند الخامسة مساء بتوقيت إسبانيا على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

وواصل نواف العابد لاعب خط الوسط برنامجه العلاجي في الملعب برفقة الجهاز الطبي للوقوف على مستواه الفني والبدني.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أوكرانيا وديًّا يوم الجمعة المقبل، وبعدها بأربعة أيام سيواجه بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الأجندة الدولية التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالمونديال بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر.

ويستهل الأخضر مشواره بالمونديال يوم 14 يونيو المقبل بمواجهة روسيا، ثم أورجواي وأخيرًا مصر.







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