زيارة ولي العهد لأميركا هي الأهم .. قائد طموح يبحث عن التغيير

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة للولايات المتحدة بأنها الأهم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن سلمان هو قائد طموح يبحث إحداث تغييرات جذرية في ثقافات بلاده نحو الحداثة والتطوير.

وأعادت الصحيفة الأميركية التذكير ببعض كلمات ولي العهد للكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس التي أشار خلالها إلى أنه نفذ حملته ضد الفساد لعلاج مشكلة مستوطنة في المجتمع السعودي منذ فترة طويلة، حيث قال: “لديك جسم مصاب بالسرطان في كل مكان، سرطان الفساد، أنت بحاجة إلى العلاج الكيماوي، أو صدمة العلاج الكيماوي، أو سيأكل السرطان الجسد”.

وسلطت الصحيفة الأميركية الضوء على تصريحات علي شهابي، رئيس المنظمة العربية للفكر بالولايات المتحدة الأميركية، والتي أكد خلالها أن “ولي العهد هو أول من امتلك الشجاعة المفقودة منذ نصف قرن لمواجهة التطرف والتشدد الديني، فهو أدان علنًا وبصوت عالٍ وبشكل لا يحتمل التأويل التطرف بشتى أشكاله وأنواعه”.

وأشار شهابي في سياق مقاله على شبكة فوكس نيوز الأميركية، إلى أن أهم التحديات التي واجهها محمد بن سلمان هو التصميم على تحرير المملكة من قبضة القوى الرجعية ولقيادة التحول الاجتماعي الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التحول قد يؤدي إلى آثار مهمة وإيجابية لجهود محاربة التطرف في العالم الإسلامي على مستوى العالم.

جولة ولي العهد ستشمل محطات محتملة في نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن، وذلك لمناقشة التعاون السعودي الأميركي المشترك في مختلف المجالات، كما ستشمل اجتماعات مخططة لرئيسي شركة أبل وجوجل بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال صناعة الأفلام السينمائية.







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