زيدان: إقصاء يوفنتوس من أبطال أوروبا صعب

المواطن – متابعة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن إقصاء يوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيكون أمرًا صعبًا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه يرى أن يوفنتوس قوي كما كان في العام الماضي، فهو منافس قوي وخصم سيصعب إقصاؤه.

وأوضح زيدان أنه كان يتمنى تجنّب يوفنتوس لأسباب عديدة، لكن الآن يجب على الجميع التركيز ووضع كل المعوقات جانبًا، والتركيز في الفترة المقبلة.

وأشار زيدان إلى أنه لم يعتقد أن هناك كرات ساخنة في قرعة دوري الأبطال مسبقًا، وما زال عند رأيه بأن فريقه حصل على خصم عنيد، لكن في هذه المرحلة كل الخصوم رائعون.

وقال المدرب الفرنسي إنه قضى أعوامًا في يوفنتوس؛ لذا فإن مواجهتهم ستكون عاطفيةً بالنسبة له.

وتحمل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس التي أسفرت عنها قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 طابع الثأر والرغبة في التعويض، خاصة أن الملكي نجح في الفوز على اليوفي في نهائي الشامبيونزليج الأخير برباعية، وتوج باللقب القاري على حسابه.

وتُعتبر قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 فرصة أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من أجل الثأر لهزيمة نهائي البطولة العام الماضي، والتأهل إلى الدور التالي أملًا في التتويج باللقب، في حين يأمل لاعبو ريال مدريد الفوز باللقب مُجددًا تحت قيادة زين الدين زيدان.







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