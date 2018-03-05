زيدان: غياب نيمار لن يؤثر على سان جيرمان

المواطن – عبدالناصر سيد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بأن غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غير مؤثر في اللقاء المرتقب بين الفريقين، غدًا الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: إن غياب البرازيلي نيمار لن يؤثر على المنافس، وهناك بالطبع لاعب بديل سيكون أكثر حماسًا، ومن الممكن أن يكون أنخيل دي ماريا البديل؛ حيث إننا نعرفه بشكل جيد، فهو لاعب مذهل وصنع تاريخًا مع ريال مدريد.

وأضاف أن باريس سان جيرمان سيحاول تعقيد الأمور في لقاء الغد، لكن ريال مدريد معتاد على المشاحنات، وإذا دخلنا اللقاء بفكرة الفوز لن يتمكن أحد من إيقاف الملكي.

وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.







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