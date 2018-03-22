زيدان يكشف مفاجأة بشأن دخوله عالم التدريب

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، مفاجأة بشأن دخوله عالم التدريب من بوابة الملكي، الذي قاده لتحقيق نجاحات محلية وقارية كبرى وغير مسبوقة.

وقال مدرب ريال مدريد على هامش مشاركته في مباراة كرة قدم خيرية أُقيمت في فرنسا: “عندما كنت لاعبًا محترفًا لم تكن لدي أي رغبة في أن أصبح مدربًا، كنت أريد التوقف والقيام بشيء آخر تمامًا”.

وتابع زيدان: “في النهاية لم يكن الأمر كذلك، لأنك تدرك أنه عندما يكون لديك تحديات في حياتك يجب أن تستمر، استغرقت بعض الوقت وأعددت نفسي لذلك، ثم ساد شغف الاستمرار على الجزء الجانبي من الملعب، اليوم أنا مدرب وسعيد لأن أكون كذلك”.

وأضاف خلال تصريحاته التي أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “منذ أن تركت المدرسة في وقت قريب جدًّا، كان على أن أُعد نفسي جيدًا، لقد عملت كمدير لعامين وأنا مدرب الآن منذ ثلاث سنوات، وأمضيت خمس سنوات في التحضير، وبالنسبة لي هذا كان التزامًا”.

وتولى زين الدين زيدان عددًا من المناصب في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث عمل في موسمه الأول كمساعد للمدرب كارلو أنشيلوتي، وتولى تدريب الفريق الثاني، قبل أن يقود الفريق الأول لكرة القدم بالملكي في عام 2016.







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