سار تستعرض تجربتها في نقل البضائع والركاب بمؤتمر دبي للسكك الحديدية

المواطن - الرياض

قدم نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والبنى التحتية في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” المهندس خالد بن إبراهيم السلطان ، عرضاً عن قطاع السكك الحديدية في المملكة وعن مشاريع قطارات الركاب والمعادن خلال مشاركته ضمن فعاليات مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط بدورته الثانية عشرة والذي افتتح اليوم الاثنين في دبي.

وتحدث السلطان خلال مشاركته، عن بداية خدمة نقل البضائع والركاب بالمملكة من خلال الخط الحديدي بين الدمام والرياض في الخمسينات الميلادية، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن شبكة الخطوط الحديدية لقطار الشمال بخطيه (المعادن والركاب) ودور شبكة قطارات التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وما أضافته من قيمة نوعية لقطاع التعدين، وتحدث كذلك عن مشروع قطار الحرمين السريع للركاب الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة ودوره في تقديم خدمة النقل الآمنة من خلال القطارات السريعة، مبيناً دورها في تسهيل تنقل الزائرين قاصدي الأماكن المقدسة من الحجاج والمعتمرين.

الجدير ذكره، أن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2018 والذي يستضيفه مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض لمدة يومين؛ يعد أكبر معرض ومؤتمر للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، حيث يضم أكثر من 7500 زائر وأكثر من 300 عارض وأكثر من 600 مسؤول حكومي ومتحدث من أكبر شركات السكك الحديدية في العالم.‎