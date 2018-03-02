ساعات أبل على موعد مع تقنية جديدة

المواطن - متابعة

ما زالت ساعات أبل تتلقى المزيد من الدعم من الشركة الأميركية التي تسعى إلى إضافة العديد من التقنيات لها.

وتقدمت أبل ببراءة اختراع جديدة لمحفظة ذكية صغيرة قادرة على شحن ساعات Apple Watch.

وتشير التسريبات إلى أن الاختراع الجديد يشبه من حيث المبدأ العلبة التي تحفظ فيها سماعات AirPods التي طرحتها أبل، وبإمكانه شحن ساعات Apple Watch عدة مرات” بحسب روسيا اليوم.

ويتوقع الخبراء في أبل أن تلقى المحفظة الجديدة رواجاً كبيراً في الأسواق، خصوصاً أن شحنها يكفي لاستخدامها 3 أيام أو أكثر؛ ما يمكن مستخدمي ساعات أبل الذكية من الاعتماد عليها أثناء السفر والرحلات البعيدة.

وتحوي هذه المحفظة على جيبين: الأول مخصص لهيكل الساعة الأساسي، والثاني يتسع لحزام الساعة، ويمكن شحن بطاريتها باستخدام شواحن هواتف أبل التقليدية.







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