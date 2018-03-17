سالم الدوسري .. نيمار الخليج

المواطن – عبدالناصر سيد

تنتظر جماهير كرة القدم السعودية بفارغ الصبر المشاركة الأولى لنجمها سالم الدوسري الذي انتقل إلى صفوف فياريال الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

فعلى الرغم من عدم مشاركته حتى الآن في أي مباراة بالدوري الإسباني، إلا أنه ينتظر الفرصة ليثبت للجميع صحة ما أشارت إليه وسائل الإعلام البرازيلية في فترة من الفترات بأنه نيمار الخليج، في إشارة إلى المهارات والإمكانات الفنية التي يتمتع بها على غرار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت بداية سالم الدوسري بالتدريب مع شباب نادي الشباب في وجود المدرب الوطني نايف العنزي ولم يسجل، ثم تدرب في أكاديمية برشلونة من باب تطوير قدراته.

وخاض سالم الدوسري أول مباراة له مع الفريق الأول للهلال أمام النصر وسجل هدف الهلال الثالث والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة بعدما كان جليساً لدكة البدلاء.

وكانت أول مباراة لعبها بالكامل مع الفريق الأول أمام الأهلي في جدة وخسرها الهلال بهدف.

وأظهر سالم الدوسري مستويات لافتة للنظر في أول ظهور له مع الفريق الأول لنادي الهلال، حيث كان من الأسباب الرئيسية لتحقيقهم كأس ولي 2012 العهد للمرة الخامسة على التوالي.

وبعد مسيرة حافلة مع الزعيم، أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن رحيل 9 لاعبين للتواجد في إسبانيا والانضمام لأندية مختلفة في الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية لإعدادهم لكأس العالم 2018 في روسيا، كان من بينهم سالم الدوسري الذي ينتظر المشاركة الأولى له في ملاعب الليجا.

وحقق سالم الدوسري خلال مسيرته مع الهلال العديدَ من الألقاب هي كأس ولي العهد بإجمالي ثلاث مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر المحلي بإجمالي مرة واحدة في كل منهم.

وفشل نيمار الخليج من التتويج مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا، ليكتفي بالحصول على الميدالية الفضية معه في مناسبتين عامي 2014 و2017.

ومع المنتخب السعودي، نجح سالم الدوسري في تسجيل هدف خلال مباراة أستراليا عام 2012 في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2014، والتي انتهت وقتها بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل أربعة.

وفي عام 2014 سجل هدفاً في مرمى الإمارات ببطولة كأس الخليج التي انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين، وفي عام 2017 سجل هدفاً في مرمى أستراليا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا العام الجاري، والتي انتهت بهزيمة منتخب بلاده بهدفين لثلاثة.

أما آخر أهدافه الدولية فكانت أمام جامايكا ودياً والتي انتهت بفوز الأخضر بخمسة أهداف لهدفين.







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