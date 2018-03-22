سانشيز يتحدث عن معاناته بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

اعترف اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يعاني منذ انتقاله إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان سانشيز قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي في الميركاتو الشتوي.

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات سانشيز والذي قال: كنت أتوقع تقديم شيء أفضل مع مانشستر يونايتد، وكان من الصعب التأقلم وتغيير كل شيء بسرعة.

وتابع اللاعب التشيلي: طلبت من المنتخب التشيلي عدم الذهاب معهم في معسكرهم بالسويد؛ من أجل التأقلم على الحياة في اليونايتد، ولكنني بالفعل بحاجة لتحسين وتطوير قدراتي.

سبق للنجم أليكسيس سانشيز اللعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني وأودينيزي الإيطالي، ونجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع البارسا في عام 2011 على حساب نادي مانشستر يونايتد.







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