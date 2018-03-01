سان جيرمان في نصف نهائي كأس فرنسا بفضل دي ماريا وكافاني

المواطن – عبدالناصر سيد

اجتاز فريق باريس سان جيرمان عقبة مارسيليا، وتغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم.

أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 45.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني له ولسان جيرمان في الدقيقة 48، ليبحث بعدها لاعبو مارسيليا عن فرصة تقليص النتيجة.

وجاءت الدقيقة 81 لتشهد معها إحراز الهدف الثالث عبر الأورجوياني أدينسون كافاني، لينتزع سان جيرمان بطاقة العبور للدور التالي من البطولة.

وجاء فوز سان جيرمان في غياب أحد أوراقه الهجومية، وهو البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض للإصابة منذ أيام خلال مباراة مارسيليا أيضًا في الدوري الفرنسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :