ساوثهامبتون يعبر لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المواطن – متابعة

تأهل فريق ساوثهامبتون إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه ويجان بهدفين دون رد في دور ربع النهائي للبطولة.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهما طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 62 ليتمكن ساوثهامبتون من التقدم عن طريق الدنماركي بيير إميل هوبيرج.

وفي الوقت الذي بحث فيه ويجان عن التعادل، أضاف البرتغالي سيدريك سواريس الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 90.

وبذلك، أصبح ساوثهامبتون ثالث المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :