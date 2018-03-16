سباق تنافسي على مسابقة القارئ الصغير في معرض الرياض للكتاب

المواطن - واس

أبدى الأطفال من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب اهتمامًا كبيرًا بمسابقة “القارئ الصغير” في جناح الطفل، الذي حمل شعار “ابنِ طفلًا تبني أمة”، بتسجيل 377 طفلًا منذ الإعلان عن المسابقة قبيل افتتاح المعرض بأيام، وحتى انتهاء التسجيل في أول يوم للمعرض.

وأظهرت المسابقة اهتمام الوزارة الثقافة بتشجيع المجتمع على القراءة، وبالأخص النشء، بوصف القراءة طريق تقدم الأمم ورقيها، وواحد من أهم السبل لوضع الجيل على المسار الصحيح نحو مستقبل زاهر.

وأوضحت المشرفة على جناح الطفل بالمعرض، خلود العمري، أن المسابقة تضمنت ثلاثة مسارات، خُصص الأول للفئة العمرية 4- 7، ويشمل قراءة ثلاثة كتب هادفة، فيما جاء المسار الثاني لسن 8- 11، وتضمن قراءة خمسة كتب، بينما المسار الثالث للأعمار (12- 15) وفيه تقرأ 10 كتب.

وهدفت المسابقة إلى تحفيز الطفل على حب القراءة وتنميتها التي تساهم في زيادة القدرة اللغوية والحصيلة المعرفية، وتعطيه قدرة على التخيل وبعد النظر والتفكير، إلى جانب تعويد الطفل على المناقشة والسؤال التي تساهم في تفوقه العلمي، وربطه للاهتمام بالكتاب وتحبيبه به.

وأوضحت لجنة التحكيم للمسابقة أن تحكيم الفائزين والمناقشة سيجري خلال 3 أيام، بحيث يخصص لكل فئة عمرية يوم خاص، وفق معايير محددة، ثم تكريم الفائزين في الحفل الختامي للمعرض، وتسليمهم ميدالية وشهادة شكر وجوائز مميزة من إدارة المعرض.







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