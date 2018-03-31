سببان وراء فوز الفيصلي على الأهلي بكأس الملك

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفيصلي في الفوز على فريق الأهلي بهدف دون رد، في إطار مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، ليتأهل العنابي إلى المباراة النهائية للبطولة.

ونجح الفيصلي في الفوز على فريق الأهلي، وذلك عن طريق استغلال كافة الفرص والتي أتيحت له، حيث لم ينجح الفيصلي إلا في تسجيل هدف واحد عبر اللاعب زي إدواردو في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

وكذلك ساهم التأمين الدفاعي لنادي الفيصلي مع تألق حارس مرماه في الحفاظ على نظافة الشباك ضد هجمات النادي الأهلي الخطيرة طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة.

ويذكر أن الفيصلي تأهل إلى المباراة ليواجه الفائز من مباراة الاتحاد والباطن، والتي ستُقام غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويقدم الفيصلي موسمًا أكثر من رائع تحت قيادة مدربه الصربي فوك راسوفيتش، حيث يتواجد الفيصلي في المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة.

سيواجه الفيصلي في الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري المحترفين فريق الباطن يوم 7 إبريل المقبل في مباراة تُقام على ملعب الباطن.

يذكر أن الفيصلي كان تعاقد مع اللاعب المصري صالح جمعة من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويرغب حسام البدري مدرب الأهلي المصري في أن يستعيد صالح جمعة من جديد ليلعب بدلًا من عبدالله السعيد في صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.







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