سببان يجعلان مباراة الفيصلي ضد الأهلي مثيرة

المواطن - محمد سمعه

ستكون مباراة الفيصلي ضد الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم مباراة مثيرة ومرتقبة من قبل جماهير الراقي.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الفيصلي ضد الأهلي غدًا الجمعة في إطار لقاءات نصف نهائي كأس خادم الحرمين حيث ستقام المباراة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

وستكون مباراة الفيصلي ضد الأهلي مثيرة وذات أهمية جماهيرية كبرى، خاصة أن الراقي يسعى إلى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك ومواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والباطن.

كما ستكون مباراة الفيصلي ضد الأهلي قوية خاصة أن اللقاء سيشهد عودة المهاجم عمر السومة لقيادة تشكيل الراقي مرة أخرى؛ ما سيجعل جماهير الراقي تُعلق آمالها على اللاعب من أجل إحراز الأهداف الحاسمة وقيادة الراقي نحو تحقيق البطولات والأمجاد.

ومن جهة أخرى سيحاول لاعبو العنابي خلال مباراة الفيصلي ضد الأهلي تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والفوز على الراقي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل إقامة مباراة الفيصلي ضد الأهلي كان الراقي قد تأهل إلى مباراة نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين بعد الفوز على نادي الفيحاء في دور ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتأهل لاعبو الفريق العنابي قبل إقامة مباراة الفيصلي ضد الأهلي في دور نصف النهائي وذلك بعد الفوز على نادي القادسية بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت في دور ربع النهائي.

يرغب الراقي خلال مباراة الفيصلي ضد الأهلي في الفوز بنتيجة كبيرة وعريضة مع تقديم أداء مقنع من أجل طمأنة جماهير الأهلي قبل مواجهة نادي تراكتور الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.







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