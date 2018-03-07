سببان يُقلقان جماهير الهلال بعد التعادل مع الريان

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الريان القطري بهدف لكل فريق في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفقد الهلال بعد تعادله مع الريان نقطتين غاية في الأهمية، حيث حصد الزعيم نقطتين فقط من أصل 9 نقاط خلال أول 3 جولات من مرحلة دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

وتخشى جماهير الهلال من خروج الزعيم وصاحب مركز الوصافة في بطولة دوري أبطال آسيا للعام الماضي من بطولة العام الحالي، بجانب أن النتائج السلبية لنادي الهلال في البطولة الآسيوية قد تؤثر على تركيز الفريق من أجل حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن نادي الهلال سيواجه الريان في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا يوم 12 مارس الجاري حيث تُقام المباراة في قطر.

حقق الهلال الفوز في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على حساب نادي الفيصلي بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب التشيلي جيليمن ريفاس في الشوط الأول.

لم ينجح الهلال في الفوز على ملعب جامعة الملك سعود في البطولة الآسيوية منذ إقامة أول مباراة له على ملعبه الجديد ضد نادي العين الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يرغب الهلال في الاستفاقة من أجل الفوز في جميع المباريات المتبقية في مرحلة دور المجموعات لإنعاش آماله بالمنافسة على دوري أبطال آسيا في العام الحالي.







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