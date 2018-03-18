سببان يُقلقان زين الدين زيدان

المواطن - مروة نبيل

تُسيطر حالة من القلق الشديد على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بسبب فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويخشى زين الدين زيدان من فترة التوقف الدولي لسببين، وهما: مشاركة 19 من أصل 24 لاعباً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع منتخبات بلادهم؛ الأمر الذي سيؤثر على نجوم الملكي قبل مواجهته المهمة أمام يوفنتوس.

ويُعد السبب الثاني الذي يُقلق زين الدين زيدان هو نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، حيث يخشى عليه مدرب ريال مدريد الإسباني من تعرُّضه لإصابة، خاصة أنه بدأ استعادة مستواه مؤخرًا ويُقدم أداء مميزًا، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا”.

ويشعر لوكا مودريتش بآلام في ربلة الساق اليمنى الأمر الذي أثار قلق زين الدين زيدان، خوفًا من مشاركته مع المنتخب الكرواتي والعودة مُصابًا، وبالتالي الغياب عن مواجهة يوفنتوس المرتقبة.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في مواجهة نارية أمام يوفنتوس الإيطالي في الدور ربع النهائي.

وينضم 19 لاعبًا من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى المنتخبات، وهم: سيرجيو راموس، داني كارفاخال، ناتشو، إيسكو، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز الذين تم استدعاؤهم لمنتخب إسبانيا، وثنائي البرازيلي مارسيلو وكاسيميرو، وانضم رافائيل فاران للمنتخب الفرنسي، واستدعت كوستاريكا كيلور نافاس.

كما انضم الثلاثي خيسوس فاييخو، داني سيبايوس، بورخا مايورال لمنتخب إسبانيا تحت 21، واستدعت كرواتيا لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، وانضم كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغالي، غاريث بيل لمنتخب ويلز، توني كروس للمنتخب الألماني، أشرف حكيمي المنتخب المغربي.







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