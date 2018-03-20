سبب أساسي يدفع الأخضر للفوز على منتخب أوكرانيا

المواطن - محمد سمعه

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للاستعداد بشكل جيد لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث يشارك للمرة الخامسة في تاريخه في بطولة المونديال.

وسيلتقي الأخضر مع المنتخب الأوكراني وديًّا يوم الجمعة المقبلة الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري في مدينة ماريبا الإسبانية، حيث يُقام معسكر الأخضر الإعدادي.

ويرغب المنتخب السعودي وبقوة في الفوز على المنتخب الأوكراني؛ وذلك للثأر من الأخير بعد أن فاز على الأخضر في بطولة كأس العالم 2006 برباعية نظيفة.

وفي ذلك الوقت خرج المنتخب السعودي من الدور الأول من بطولة كأس العالم 2006 بعد خسارته من إسبانيا وأوكرانيا وتعادله مع المنتخب التونسي بهدفين لكل منتخب، حيث سجل للأخضر في تلك المباراة كل من ياسر القحطاني وسامي الجابر.

ويرغب خوان بيتزي في الوصول إلى الطريقة المثلى للأخضر مع اختيار العناصر الأفضل والتي ستمثل السعودية في المونديال الروسي.

وكان منتخب السعودية خاض مباراتين وديتين أمام منتخب مالديف ومنتخب العراق، حيث فاز الأخضر على الأول بثلاثية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، بينما خسر الأخضر في المباراة الثانية من أسود الرافدين برباعية مقابل هدف في لقاء ودي كان أقيم على ملعب البصرة الدولي في العراق.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى في بطولة مونديال 2018 أمام المنتخب الروسي يوم 14 يونيو المقبل، في مباراة ستقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.







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