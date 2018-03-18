سبب غريب لإيقاف لاعب سندرلاند

المواطن – متابعة

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي، اليوم الأحد، إيقاف لاعب كرة القدم دارون جيبسون بشكل فوري بعد اتهامه بقيادة سيارته تحت تأثير الكحول.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، إنه يتم التحقيق بشكل كامل في واقعة تورط جيبسون في قيادة سيارته تحت تأثير الكحول أمس السبت.

وأكد مارتين باين الرئيس التنفيذي لسندرلاند أنه يتوقع الالتزام بأقصى معايير السلوك من جانب لاعبي الفريق وأي شخص يحيد عن هذه المعايير يتم اتخاذ عقوبات غليظة بحقه.

ويعاني فريق سندرلاند من موسم سيئ في دوري الدرجة الأولى، وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري الدرجة الثاني.

ويتذيل سندرلاند ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 28 نقطة بعد خوضه 38 مباراة في المسابقة المحلية.







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