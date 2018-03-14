سبب واحد قد يؤدي إلى فقدان الهلال للقب الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يمر نادي الهلال بموقف صعب للغاية، وذلك بعد خسارته من نادي الريان القطري أول أمس في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن نادي الهلال سعى بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون إلى تحقيق الفوز الأول للزعيم في مرحلة دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

ويخشى الهلال أن نتائجه السلبية في بطولة دوري أبطال آسيا قد تؤثر بالسلب على معنويات لاعبي الزعيم؛ مما يؤدي إلى خسارة المنافسة على لقب الدوري السعودي لصالح النادي الأهلي في الموسم الحالي.

وقبل مواجهة الريان القطري، تعرض الهلال لخسارة مفاجئة من نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في مباراة شهدت تراجع دفاعي وهجومي من قبل لاعبي الفريق الهلالي.

وكانت إدارة نادي الهلال أقالت المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الهلالي، بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

أصبح موقف الهلال صعب من أجل التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج الهلال للفوز في آخر مباراتين له في دور المجموعات لمعرفة مصيره النهائي حول التأهل إلى دور ثمن النهائي.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

خسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.







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