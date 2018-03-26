سبب يدفع ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

المواطن- متابعة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه: إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني إذا لم يشهد الاتفاق تغييرًا.

وخلال مؤتمر صحافي له، أكد شاه أن “المجال لا يزال مفتوحًا للتعاون بين الولايات المتحدة و​روسيا​ رغم القرار الأميركي بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية اتهام روسيا بتسميم عميلها السابق، سيرغي سكريبال، في ​بريطانيا​”.

وشدد على أن “الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يرغب في العمل مع روسيا على الرغم من القرار”.

وأوضح أن “هناك أكثر من مجال للتعاون مع الروس، مثل مكافحة الإرهاب، والكرة في ملعبهم، وهم يقررون إذا كانت العلاقات ستكون عدائية”.







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