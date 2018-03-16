ستافان دي ميستورا يسحب ذريعة الإرهاب من يد نظام بشار الأسد

المواطن - متابعة

دعا الموفد الدولي إلى سورية، ستافان دي ميستورا، إلى وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة الشرقية، مشيرًا إلى أنَّ مكافحة الإرهاب ليست عذرًا لانتهاك القانون الدولي.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز”، قال دي ميستورا: إنَّ قوات نظام بشار الأسد تصعد هجومها البري والجوي على الغوطة الشرقية.

وأضاف: إننا نعمل لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة بعد سريانه في دوما.

وأردف أنَّ المدنيين في الغوطة يطالبون بالضغط لوقف إطلاق النار.

ولفت الموفد الدولي إلى سورية إلى أنَّ الأمم المتحدة تعمل لتسيير الاتصالات بين روسيا وجماعتي فيلق الرحمن وأحرار الشام بدون نتيجة حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن قبل قليل أن 31 مدنيًّا على الأقل قُتلوا في ضربات جوية على قرية كفر بطنا بالغوطة الشرقية في سورية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :