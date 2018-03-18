سحب الضمان البنكي لـ 3 مكاتب استقدام لسداد مديونيتهم

المواطن - واس

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص مكتبي استقدام، وأوقفت مختلف الأنشطة التي يزاولانهما والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب أخرى، وذلك نتيجةً لمخالفتها للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إنّ قرار إلغاء مكتبي الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم منهما، لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير”، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.

وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أبا الخيل جميع المكاتب والشركات إلى الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، داعياً في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :