سحب رعدية ممطرة وغبار يحجب الرؤية على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية) وكذلك على مرتفعات مناطق (عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجاران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول جنوبية شرقية بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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