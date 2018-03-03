سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :